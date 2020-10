Matteo Renzi, nonna Maria compie 100: «La roccia della nostra famiglia» (Di venerdì 16 ottobre 2020) Cento anni, festeggiati nel rispetto delle norme anti-Covid-19. Maria, nonna materna di Matteo Renzi, ha compiuto gli anni in un’epoca balorda, di feste senza amici e mascherine a coprire i sorrisi. L’ex premier, che le sue nonne ha presentato più volte ai propri elettori, celebrandole come donne che hanno saputo salvare il Paese, ha cercato, però, di rendere speciale il giorno della nonna. E, su Instagram, con un post dedicato, ne ha ricordato la storia. Leggi su vanityfair (Di venerdì 16 ottobre 2020) Cento anni, festeggiati nel rispetto delle norme anti-Covid-19. Maria, nonna materna di Matteo Renzi, ha compiuto gli anni in un’epoca balorda, di feste senza amici e mascherine a coprire i sorrisi. L’ex premier, che le sue nonne ha presentato più volte ai propri elettori, celebrandole come donne che hanno saputo salvare il Paese, ha cercato, però, di rendere speciale il giorno della nonna. E, su Instagram, con un post dedicato, ne ha ricordato la storia.

HuffPostItalia : Matteo Renzi: 'Assurdo correre con la mascherina, il Governo ci ripensi subito' - pinina3946 : RT @mariamacina: Matteo Renzi in senato Basta ascoltare questo intervento per capire quale livello alto di buona politica esprima. Si può… - smilypapiking : RT @mariamacina: PD e M5S hanno cambiato idea. Vogliono dai giovani vogliono solo il voto per poi continuare ad impedirne le candidature al… - Nonnadinano : RT @mariamacina: PD e M5S hanno cambiato idea. Vogliono dai giovani vogliono solo il voto per poi continuare ad impedirne le candidature al… - NicoliniNadia : RT @mariamacina: PD e M5S hanno cambiato idea. Vogliono dai giovani vogliono solo il voto per poi continuare ad impedirne le candidature al… -