Matilde Brandi e Marco Costantini, insieme solo per le figli? L’indiscrezione (Di venerdì 16 ottobre 2020) Matilde Brandi e Marco Costantini stanno insieme da più di 10 anni ed hanno due splendide bambine, ma i due stanno insieme solo per i figli? L’indiscrezione Matilde Bandi, Fonte foto: Instagram (@MatildeBrandireal)Sempre bellissima e al centro dell’attenzione dei fan e follower, Matilde Brandi continua a far parlare di sé e della sua avventura nella Casa del ‘Grande Fratello Vip‘ grazie alla sua simpatia ed eleganza: ma davvero la show girl sta insieme a suo marito, Marco Costantini, solo per i figli? Durante le scorse puntate, la ... Leggi su chenews (Di venerdì 16 ottobre 2020)stannoda più di 10 anni ed hanno due splendide bambine, ma i due stannoper i? L’indiscrezioneBandi, Fonte foto: Instagram (@real)Sempre bellissima e al centro dell’attenzione dei fan e follower,continua a far parlare di sé e della sua avventura nella Casa del ‘Grande Fratello Vip‘ grazie alla sua simpatia ed eleganza: ma davvero la show girl staa suo marito,per i? Durante le scorse puntate, la ...

trash_italiano : Possiamo televotare le amiche di Matilde Brandi? #GFVIP - trash_italiano : Come immagino le amiche di Matilde Brandi. #GFVIP - ____RoseRose : RT @LadyChioccia: Vi sbatteremo fuori: prima una e poi l’altra. Più Stefania Orlando, meno Brandi e Gregoraci #GFVIP - fabiofabbretti : Stasera al #GFVIP: Matilde vs Maria Teresa, Guenda vs tutti, il triangolo Zorzi-Orlando-Brandi, il televoto, la sto… - GiorgiaG00 : RT @oocgfvip5: Matilde Brandi: “comunque il primo che dirà ‘a Tomma hai rotto er ca’ io mi alzo ‘evvai!’” #GFVIP -