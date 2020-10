Matilda De Angelis: "Il bacio a Nicole Kidman? Non era la prima volta che baciavo una donna" (Di venerdì 16 ottobre 2020) Matilda De Angelis è tornata a parlare del bacio dato a Nicole Kidman sul set di The Undoing, specificando che quella non era la prima volta che baciava una donna. Matilda De Angelis ha baciato Nicole Kidman per una scena della serie tv The Undoing ma, come ha dichiarato lei stessa a Repubblica, quello con l'attrice australiana non è stato il primo bacio che ha dato ad una donna. Nella stessa intervista, De Angelis ha parlato della lettera ricevuta dalla diva australiana. Per vedere The Undoing - Le verità non dette bisognerà attendere ancora un paio di mesi ma già adesso possiamo scoprire qualche ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 16 ottobre 2020)Deè tornata a parlare deldato asul set di The Undoing, specificando che quella non era lache baciava unaDeha baciatoper una scena della serie tv The Undoing ma, come ha dichiarato lei stessa a Repubblica, quello con l'attrice australiana non è stato il primoche ha dato ad una. Nella stessa intervista, Deha parlato della lettera ricevuta dalla diva australiana. Per vedere The Undoing - Le verità non dette bisognerà attendere ancora un paio di mesi ma già adesso possiamo scoprire qualche ...

