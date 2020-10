Massimo Bottura con Food for Soul è su Google Arts & Culture (Di venerdì 16 ottobre 2020) Nella Giornata Mondiale dell’alimentazione, il 16 ottobre, e pochi giorni dopo l’assegnazione del Nobel per la Pace al World Food Programme, l’agenzia per gli aiuti alimentari delle Nazioni Unite, Google lancia un nuovo progetto che riporta all’attenzione del mondo il problema dello spreco alimentare. Lo fa con lo chef tre stelle Michelin Massimo Bottura e sua moglie Lara Gilmore, impegnati in prima linea nella lotta allo spreco e per l’inclusione sociale: da oggi, infatti, su Google Arts & Culture, si può conoscere da vicino la filosofia della loro no-profit Food for Soul ed entrare nei refettori in tutto il mondo, dove accoglie chi ha bisogno cucinando pasti con eccedenze di mercati e supermercati. Leggi su vanityfair (Di venerdì 16 ottobre 2020) Nella Giornata Mondiale dell’alimentazione, il 16 ottobre, e pochi giorni dopo l’assegnazione del Nobel per la Pace al World Food Programme, l’agenzia per gli aiuti alimentari delle Nazioni Unite, Google lancia un nuovo progetto che riporta all’attenzione del mondo il problema dello spreco alimentare. Lo fa con lo chef tre stelle Michelin Massimo Bottura e sua moglie Lara Gilmore, impegnati in prima linea nella lotta allo spreco e per l’inclusione sociale: da oggi, infatti, su Google Arts & Culture, si può conoscere da vicino la filosofia della loro no-profit Food for Soul ed entrare nei refettori in tutto il mondo, dove accoglie chi ha bisogno cucinando pasti con eccedenze di mercati e supermercati.

