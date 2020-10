Massimo Bossetti, nuove dichiarazioni al veleno sulla sorella che cambia cognome (Di venerdì 16 ottobre 2020) Massimo Bossetti, il settimanale “Oggi” torna ad occuparsi dell’acceso scontro familiare fra il muratore di Mapello e la sorella gemella, Laura Letizia. La donna ha infatti dichiarato, alla luce della frattura insanabile con il fratello, di avere tutta l’intenzione di cambiare presto cognome. “Bossetti” un cognome troppo pesante da portare: la scelta di Laura Letizia Il loro, troppo pesante da portare. Così Laura Letizia in merito alla sua scelta: «Nei prossimi mesi cambierò il mio cognome, non riesco a nominare più mio fratello, né il suo cognome … Mi fa troppo male, sono stanca, questo cognome è straziante da portare, voglio guardare ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 16 ottobre 2020), il settimanale “Oggi” torna ad occuparsi dell’acceso scontro familiare fra il muratore di Mapello e lagemella, Laura Letizia. La donna ha infatti dichiarato, alla luce della frattura insanabile con il fratello, di avere tutta l’intenzione dire presto. “” untroppo pesante da portare: la scelta di Laura Letizia Il loro, troppo pesante da portare. Così Laura Letizia in merito alla sua scelta: «Nei prossimi mesi cambierò il mio, non riesco a nominare più mio fratello, né il suo… Mi fa troppo male, sono stanca, questoè straziante da portare, voglio guardare ...

