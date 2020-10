Massimiliano Morra, parla la mamma e la fidanzata: “Ma quale gay” (Di venerdì 16 ottobre 2020) parlano la madre e la fidanzata di Massimiliano Morra, concorrente del Grande fratello Vip: «Mio figlio sta subendo di tutto solo perché è un gran bravo ragazzo», dice mamma Patrizia. «Non è abituato a mettere in piazza le proprie vicende personali, è da quando ha vinto il concorso Il più bello d’Italia che gli danno del gay, ma queste cose non lo toccano perché ha molto rispetto verso gli omosessuali e non ha bisogno di sottolineare la sua eterosessualità. Trovo assurdo che nel 2020 si facciano discorsi così discriminatori». «Ma quale gay? Dopo due anni che stiamo insieme dovrei saperlo e vi assicuro che non è così», interviene la compagna Dalila. E su Adua Del Vesco, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 16 ottobre 2020)no la madre e ladi, concorrente del Grande fratello Vip: «Mio figlio sta subendo di tutto solo perché è un gran bravo ragazzo», dicePatrizia. «Non è abituato a mettere in piazza le proprie vicende personali, è da quando ha vinto il concorso Il più bello d’Italia che gli danno del gay, ma queste cose non lo toccano perché ha molto rispetto verso gli omosessuali e non ha bisogno di sottolineare la sua eterosessualità. Trovo assurdo che nel 2020 si facciano discorsi così discriminatori». «Magay? Dopo due anni che stiamo insieme dovrei saperlo e vi assicuro che non è così», interviene la compagna Dalila. E su Adua Del Vesco, ...

