Marvel's Avengers: gli sviluppatori parlano dello stato del gioco (Di venerdì 16 ottobre 2020) Oggi Crystal Dynamics ha pubblicato un aggiornamento sullo stato del gioco per Marvel's Avengers. Il post sul blog copre una serie di argomenti, tra cui uno sguardo alle nuove funzionalità guidate pianificate per il lancio nelle prossime settimane e mesi, dettagli sui nuovi contenuti di gioco come la prima missione di Livello Omega in arrivo e informazioni su un pacchetto ideato per i giocatori composto da crediti, risorse di gioco e una nuova targa che verrà assegnata a tutti coloro che accederanno a Marvel's Avengers dal 22 ottobre al 5 novembre.Il post sul blog esamina anche alcune delle modifiche incluse nella patch 1.3.3 in arrivo mercoledì. La patch più recente include un gran numero di correzioni di bug e un nuovo ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 16 ottobre 2020) Oggi Crystal Dynamics ha pubblicato un aggiornamento sullodelper's. Il post sul blog copre una serie di argomenti, tra cui uno sguardo alle nuove funzionalità guidate pianificate per il lancio nelle prossime settimane e mesi, dettagli sui nuovi contenuti dicome la prima missione di Livello Omega in arrivo e informazioni su un pacchetto ideato per i giocatori composto da crediti, risorse die una nuova targa che verrà assegnata a tutti coloro che accederanno a'sdal 22 ottobre al 5 novembre.Il post sul blog esamina anche alcune delle modifiche incluse nella patch 1.3.3 in arrivo mercoledì. La patch più recente include un gran numero di correzioni di bug e un nuovo ...

Eurogamer_it : Marvel's Avengers: disponibile un aggiornamento sullo stato del gioco - GamesNewsFinder : Xbox & Switch News: Marvel’s Avengers | Aggiornamento sullo stato del gioco e “regali” per i giocatori… - Ghido85 : RT @GamesPaladinsIT: Marvel's Avengers | Aggiornamento sullo stato del gioco e 'regali' per i giocatori - Stay_Nerd : Marvel’s Avengers | Aggiornamento sullo stato del gioco - Paola19913 : RT @GamesPaladinsIT: Marvel's Avengers | Aggiornamento sullo stato del gioco e 'regali' per i giocatori -