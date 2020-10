Marsiglia-Bordeaux (sabato, ore 21): formazioni ufficiali, quote, pronostici (Di venerdì 16 ottobre 2020) E’ il match del sabato sera di questa settima giornata di Ligue 1 e il Marsiglia di Vilas – Boas riceve il Bordeaux tra le mura amiche. Marsigliesi abbonati al pareggio, specialmente all’1-1 come visto nelle ultime tre uscite consecutive. La vittoria manca da 5 turni, ovvero dal colpaccio di Parigi, e la squadra sembra … InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di venerdì 16 ottobre 2020) E’ il match delsera di questa settima giornata di Ligue 1 e ildi Vilas – Boas riceve iltra le mura amiche. Marsigliesi abbonati al pareggio, specialmente all’1-1 come visto nelle ultime tre uscite consecutive. La vittoria manca da 5 turni, ovvero dal colpaccio di Parigi, e la squadra sembra … InfoBetting: Scommesse Sportive e

infobetting : Marsiglia-Bordeaux (sabato, ore 21): formazioni ufficiali, quote, pronostici - Marathonbet_IT : Dopo il netto successo di ieri del #PSG sul campo del #Nimes, in #Francia ci aspetta la sfida tra #Marsiglia e… - fisco24_info : Ligue1: apre Digione Rennes, Psg a Nimes: Sfida Marsiglia-Bordeaux- Il Lione a Strasburgo - infobetting : Marsiglia-Bordeaux (sabato, ore 21): formazioni, quote, pronostici - giovanniespos21 : In Francia dopo un’impennata la curva epidemica scende o si appiattisce a Nizza, Bordeaux e Marsiglia. Con misure e… -