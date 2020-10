Mario Balotelli a Matilde Brandi: “Quando ci presenti la tua amica bionda?” (FOTO) (Di venerdì 16 ottobre 2020) In attesa di trovare una nuova squadra, Mario Balotelli si gode il Grande Fratello Vip dove è presento suo fratello Enock. L’ex attaccante di Milan, Inter, Manchester City, Liverpool e Brescia si diverte sui social e twitta: “Matilde – riferendosi ad una sorpresa fatta alla showgirl Matilde Brandi nella quale erano presenti diverse sue amiche – quando ci presenti l’amica bionda?”, con tanto di faccina che ride. Mario Balotelli, per ora, si diverte così. #gfvip Matilde quando ci presenti l’amica bionda? 🤣 — Mario Balotelli (@FinallyMario) October 16, ... Leggi su sportface (Di venerdì 16 ottobre 2020) In attesa di trovare una nuova squadra,si gode il Grande Fratello Vip dove è presento suo fratello Enock. L’ex attaccante di Milan, Inter, Manchester City, Liverpool e Brescia si diverte sui social e twitta: “– riferendosi ad una sorpresa fatta alla showgirlnella quale eranodiverse sue amiche – quando cil’bionda?”, con tanto di faccina che ride., per ora, si diverte così. #gfvipquando cil’bionda? 🤣 —(@Finally) October 16, ...

viscontireby : RT @katyspearl: mario balotelli è sempre più presente di enock nelle puntate #GFVIP - LaSprezzante : RT @katyspearl: mario balotelli è sempre più presente di enock nelle puntate #GFVIP - w_louu : secondo me alla fine questo gf lo vince Mario Balotelli #GFVIP - valefasalli : RT @sehnsuchtigvv: Mario Balotelli miglior attore non protagonista #GFVIP - sehnsuchtigvv : Mario Balotelli miglior attore non protagonista #GFVIP -