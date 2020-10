Marinelli guida l’Inter verso il derby

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Gloria(photo credit: Inter.it)A Milano sarà senza dubbio un fine settimana intenso: sia in campo maschile che in campo femminile, Inter e Milan si affronteranno neldella Madonnina. Chi ha voluto dare la carica in vista dell’importante sfida è Gloria. L’attaccante nerazzurra, lo scorso fine settimana ha segnato il gol del definitivo 1-1 nel match contro la Roma, vincendo tra l’altro anche il premio per la miglior rete del turno. Ilè una gara a sé Quando si tratta di, è sempre inutile fare calcoli di classifica: è una partita a sé che molto spesso ha dato esiti totalmente inaspettati. Le ragazze del Milan e dell’Inter lo sanno bene e per questo le due squadre riservano ...