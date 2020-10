Marica Pellegrinelli positiva al covid spiega i sintomi (Foto)

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 16 ottobre 2020)è risultataal tampone, anche lei contagiata dalha informato tutti con le sue storie di Instagram. Non sa se è stata fortunata o meno ma lei non è asintomatica, racconta quali sono iche ha avvertito ed è grazie a uno strano mal di testa che le è venuto subito il dubbio. “Due giorni con un mal di testa molto forte, nausea e ossa rotte, un filo di bocca amara” e subito si è messa in isolamento perché sabato scorso si è svegliata appunto con il mal di testa forte. Ha avvisato tutte le persone che sono state in contatto con lei e per fortuna sono tutti negativi.ha però una cosa da dire a tutti e non ha problemi nel dire che il test ...