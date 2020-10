Mariastella Gelmini è positiva al coronavirus | Sto bene

(Di venerdì 16 ottobre 2020), capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati,al(GLI AGGIORNAMENTI - SPECIALE). "Anche io sonoal Covid, l'ho scoperto stamattina. Sto, al momento non ho alcun sintomo. Sono stata super attenta in queste settimane, ma questo virus; subdolo e pericoloso. Massima precauzione e rigore: le uniche ricette per sconfiggerlo. Supereremo anche questa", ha scritto l'ex ministro dell'Istruzione su Facebook.

