Mariastella Gelmini è risultata positiva al Coronavirus

MediasetTgcom24 : Mariastella Gelmini positiva al Covid: 'Supereremo anche questa' #coronavirus - HuffPostItalia : Mariastella Gelmini: 'Sono positiva al Covid, supereremo anche questa' - SkyTG24 : Mariastella Gelmini è positiva al coronavirus: 'Sto bene' - QBravetta : RT @fi_giovani: Auguri di pronta guarigione alla nostra Capogruppo alla Camera, Mariastella Gelmini, risultata positiva al covid-19. Supere… - FILatina2019 : RT @fi_giovani: Auguri di pronta guarigione alla nostra Capogruppo alla Camera, Mariastella Gelmini, risultata positiva al covid-19. Supere… -

Ultime Notizie dalla rete : Mariastella Gelmini

Sono stata super attenta in queste settimane, ma questo virus è subdolo e pericoloso. Anche io sono positiva al Covid, l’ho scoperto stamattina. Massima precauzione e rigore: le uniche ricette per sco ...ROMA – «Avrei dovuto prendere un volo, per andare a Cosenza a dare l’ultimo saluto a Jole Santelli. E invece niente. Anche io sono positiva al Covid, l’ho scoperto stamattina. Sto bene, al momento non ...