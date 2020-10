Mariachiara, morta a 21 anni dopo rinoplastica: rinvio a giudizio per l'anestesista (Di venerdì 16 ottobre 2020) Chiesto il rinvio a giudizio per il medico anestesista intervenuto durante la rinoplastica di Mariachiara Mete. La 21enne di Lamezia Terme era deceduta dopo l’operazione, avvenuta il 17 giugno del 2019 presso la clinica “La Casa del sole” di Formia (Latina). A presentare la richiesta al Gip di Cassino è stato il sostituto procuratore Alfredo Mattei. Per altri 30 indagati è stata invece chiesta l’archiviazione. Come riportato nella richiesta di rinvio a giudizio citata dal quotidiano Il Mattino, lo specialista è imputato di omicidio colposo:“Per aver cagionato per colpa la morte della 21enne, in particolare perché, nella qualità di anestesista che ha prestato la ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 16 ottobre 2020) Chiesto ilper il medicointervenuto durante ladiMete. La 21enne di Lamezia Terme era decedutal’operazione, avvenuta il 17 giugno del 2019 presso la clinica “La Casa del sole” di Formia (Latina). A presentare la richiesta al Gip di Cassino è stato il sostituto procuratore Alfredo Mattei. Per altri 30 indagati è stata invece chiesta l’archiviazione. Come riportato nella richiesta dicitata dal quotidiano Il Mattino, lo specialista è imputato di omicidio colposo:“Per aver cagionato per colpa la morte della 21enne, in particolare perché, nella qualità diche ha prestato la ...

