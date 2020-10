Marchisio: “Sappiamo quanti scudetti ha vinto la Juventus. Detto no al Real Madrid perché…” (Di venerdì 16 ottobre 2020) Claudio Marchisio si racconta e lo fa in un'interessante intervista rilasciata al Corriere della Sera. Calcio, mercato, Juventus ma anche un tema delicato como l'omosessualità nel mondo del pallone. L'ex Principino bianconero si è espresso a 360°.Marchisio: "No al Real Madrid per la Juventus"caption id="attachment 855173" align="alignnone" width="746" Claudio Marchisio (getty images)/caption"Avevo 21 anni, avevo appena cominciato a giocare nella Juventus e Capello, allora a Madrid, mi voleva", ha esordito Marchisio parlando di un curioso retroscena di mercato. "Dissi di no perché volevo giocare nella mia squadra del cuore, davanti ai miei genitori, nella mia città".E sul tema delicato in ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 16 ottobre 2020) Claudiosi racconta e lo fa in un'interessante intervista rilasciata al Corriere della Sera. Calcio, mercato,ma anche un tema delicato como l'omosessualità nel mondo del pallone. L'ex Principino bianconero si è espresso a 360°.: "No alper la"caption id="attachment 855173" align="alignnone" width="746" Claudio(getty images)/caption"Avevo 21 anni, avevo appena cominciato a giocare nellae Capello, allora a, mi voleva", ha esorditoparlando di un curioso retroscena di mercato. "Dissi di no perché volevo giocare nella mia squadra del cuore, davanti ai miei genitori, nella mia città".E sul tema delicato in ...

ItaSportPress : Marchisio: 'Sappiamo quanti scudetti ha vinto la Juventus. Detto no al Real Madrid perché...' -… - JuveVinciPerMe : Ufficiale: nel contratto Marchisio-@RaiSport, con la benedizione di @realvarriale, sono incluse diverse clausole in… - adremorot : @EdoardoMecca1 Gentile ha perso tutto per non essersi mai piegato, Marchisio ieri era seduto a fianco di Variale, c… - RingoBianconero : @TUTTOJUVE_COM Ma si,lo sappiamo che Marchisio è un ragazzo intelligente! Sei tu l'erbaccia infestante da estirpare… - thecico89 : @BlackfireVarys @Rouch198830 @AlbePozze99 @NicoSchira Squadretta russa dove l'hai letto?Per quanto ne sappiamo potr… -