Marchisio | “Potrei fare politica Razzismo e discriminazione sono il male della società”

Leggi su ilprimatonazionale

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Torino, 16 ott – Claudio33 anni ma per il CorriereSera è già il poster boy del progressismo “alla vaniglia” che tanto piace alle signore: “Alla sua età moltiancora precari. Possiede ristoranti, una società di comunicazione digitale, commenta le partite dell’Italia per la Rai”. Ricordiamo, per chi non evincesse dal pezzo in cui il Corriere lo intervista, cheha fatto palate di soldi giocando a calcio, quindi è più che norche ora sappia come investirli e sia in grado di commentare le partite. Un po’ di cinismo ci vuole quando grazie a due paroline contro lasi erge a eroe un ex giocatore di calcio.: “Calcio simbolo del ...