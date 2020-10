Mara Venier lascia Domenica In | le ragioni dell’addio

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 16 ottobre 2020) La conduttriceha fatto un annuncio che sicuramente lascerà di stucco tanti suoi affezionati spettatori: dalla prossima edizione non sarà più il volto diIn. Tra i motivi della scelta anche il marito, al quale ha promesso dire il programma.pronta a compiere 70 anni Ziacompie 70 anni. Soffierà sulle candeline il prossimo 20 ottobre, ma è stata già pubblicata un’intervista per onorarli su Oggi. Tra le sue parole, anche la rivelazione di non sentire addosso l’età: ““Non mi rendo ancora conto di essere arrivata a 70 anni”, ha raccontato ai microfoni del settimanale, “dentro mi sento sempre una ragazza di 30”. Ciò non vuol ...