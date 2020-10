Mangia una lumaca viva a 28 anni | prende un parassita e non riesce a…

Leggi su velvetgossip

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Questa è una di quelle storie incredibili, a cui è faticoso credere. Eppure è accaduto: un uomo di 28, dopo 8di sofferenze ha dovuto soccombere dopo aver preso unin maniera assurda. Sam Ballard è morto a 28, a 8di distanza dalla bravata che gli ha rovinato la vita. Il giovane australiano avevato unaper scherzo e quell’episodio ha danneggiato irreparabilmente la sua salute. Il giovane aveva appena 18e rappresentava una promessa del rugby. Non a caso aveva ricevuto una borsa di studio. Una sera però si trovava in compagnia dei suoi amici ed ha compiuto un gesto davvero sciocco: si è infilato in bocca una ...