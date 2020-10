Manca il pediatra: in 5 comuni di Nuoro i bambini non possono tornare a scuola (Di venerdì 16 ottobre 2020) , Visited 1 times, 1 visits today, Notizie Simili: Successo a Tempio per la prima gara del Campionato… Da Santa Teresa il turismo della Sardegna scommette… Entusiasmo e grandi novità ... Leggi su galluraoggi (Di venerdì 16 ottobre 2020) , Visited 1 times, 1 visits today, Notizie Simili: Successo a Tempio per la prima gara del Campionato… Da Santa Teresa il turismo della Sardegna scommette… Entusiasmo e grandi novità ...

mkcorroppolo : RT @sarahgarou: #COVID19 quello che manca è il buon senso. La scuola è stata chiusa per mesi. I bambini sono traumatizzati. Per un raffredd… - Maxpar68 : RT @sarahgarou: #COVID19 quello che manca è il buon senso. La scuola è stata chiusa per mesi. I bambini sono traumatizzati. Per un raffredd… - FortitudeMP : RT @sarahgarou: #COVID19 quello che manca è il buon senso. La scuola è stata chiusa per mesi. I bambini sono traumatizzati. Per un raffredd… - PatriziaOrlan11 : RT @sarahgarou: #COVID19 quello che manca è il buon senso. La scuola è stata chiusa per mesi. I bambini sono traumatizzati. Per un raffredd… - sarahgarou : #COVID19 quello che manca è il buon senso. La scuola è stata chiusa per mesi. I bambini sono traumatizzati. Per un… -

Ultime Notizie dalla rete : Manca pediatra Manca il pediatra: in 5 comuni di Nuoro i bambini non possono tornare a scuola Gallura Oggi Covid, Pediatri di Famiglia (Fimp): La salute dei bambini desta più di una preoccupazione

Dai pediatri di famiglia arriva la preoccupazione degli effetti del Covid sui bambini, dai disturbi dell'alimentazione a quelli del sonno ...

Pediatotem, la app per “parlare” col pediatra

Pediatotem e la App per chiedere consulti veloci al pediatra (anche con foto), chiedere e ricevere ricette o capire velocemente se un caso è grave ...

Dai pediatri di famiglia arriva la preoccupazione degli effetti del Covid sui bambini, dai disturbi dell'alimentazione a quelli del sonno ...Pediatotem e la App per chiedere consulti veloci al pediatra (anche con foto), chiedere e ricevere ricette o capire velocemente se un caso è grave ...