Mad Max | Anya Taylor-Joy | La mia Furiosa sarà diversa da quella di Charlize Theron

Anya Taylor-Joy sarà la protagonista del film spinoff di Mad Max dedicato a Furiosa e ha parlato delle differenze con il personaggio interpretato da Charlize Theron. Anya Taylor-Joy ha ottenuto il ruolo di Furiosa nell'atteso film spinoff di Mad Max: Fury Road e l'attrice ha ora parlato di come si sta avvicinando al ruolo, interpretato in precedenza da Charlize Theron. Il nuovo progetto di George Miller è stato ideato come racconto delle origini e mostrerà quindi la determinata donna anni prima degli eventi mostrati nel lungometraggio con star Tom Hardy. Durante il podcast Happy Sad Confused, Anya Taylor-Joy ha raccontato: "Mi sono innamorata di ...

