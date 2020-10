M5S, espulsi la senatrice Pacifico e il deputato Romano (Di venerdì 16 ottobre 2020) Marinella Pacifico e Paolo Nicolò Romano sono stati espulsi dal Movimento 5 Stelle. E' quanto riportato nel Blog delle Stelle. Sulla senatrice Pacifico hanno pesato la sua morosità sulle restituzioni ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 16 ottobre 2020) Marinellae Paolo Nicolòsono statidal Movimento 5 Stelle. E' quanto riportato nel Blog delle Stelle. Sullahanno pesato la sua morosità sulle restituzioni ...

