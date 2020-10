M5s: Casaleggio, "Il terzo mandato viola gli impegni" (Di venerdì 16 ottobre 2020) AGI - "Il terzo mandato è un problema solo per chi non vuole rispettare gli impegni presi o i principi del M5S”. Taglia corto Davide Casaleggio che, in un'intervista al Corriere della Sera, torna a parlare delle dinamiche interne al Movimento anche se ciò che più gli preme è illustrare la nuova generazione della piattaforma sviluppata dalla sua società: Rousseau X. “Con la nuova app i cittadini avranno un nuovo strumento per partecipare attivamente e per decidere la linea politica del Movimento”. In un'intervista al Corriere della Sera Davide Casaleggio, di fatto il detentore dei diritti della piattaforma Rousseau per la consultazione dei militanti 5Stelle, lancia una nuova proposta per tastare gli umori del Movimento. E aggiunge: “Gli iscritti potranno votare, ... Leggi su agi (Di venerdì 16 ottobre 2020) AGI - "Ilè un problema solo per chi non vuole rispettare glipresi o i principi del M5S”. Taglia corto Davide Casaleggio che, in un'intervista al Corriere della Sera, torna a parlare delle dinamiche interne al Movimento anche se ciò che più gli preme è illustrare la nuova generazione della piattaforma sviluppata dalla sua società: Rousseau X. “Con la nuova app i cittadini avranno un nuovo strumento per partecipare attivamente e per decidere la linea politica del Movimento”. In un'intervista al Corriere della Sera Davide Casaleggio, di fatto il detentore dei diritti della piattaforma Rousseau per la consultazione dei militanti 5Stelle, lancia una nuova proposta per tastare gli umori del Movimento. E aggiunge: “Gli iscritti potranno votare, ...

