M5S | Casaleggio “Il terzo mandato non rispetta gli impegni presi”

(Di venerdì 16 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Con la nuova app Rousseau X i cittadini avranno un nuovo strumento per partecipare attivamente e per decidere la linea politica del Movimento. Gli iscritti potranno votare, leggere ogni giorno le notizie del Blog delle Stelle, scoprire gli eventi organizzati dai portavoce locali o gli incontri formativi della scuola di Rousseau, ma potranno anche personalizzare il proprio profilo Attivista e, subito dopo la prima fase di beta testing, potranno anche cercare altri iscritti o eletti della propria regione. E’ infatti un progetto Open source ed è stata sviluppata con un lavoro di diversi mesi attraverso la collaborazione di programmatori e designer che hanno deciso di contribuire a questo progetto aperto e inclusivo”. Lo dice al Corriere della Sera Davide, nel giorno in cui verrà lanciato il nuovo ...

Secondo Casaleggio il terzo mandato per i parlamentari “è un problema solo per chi non vuole rispettare gli impegni presi o i principi del M5S. Molti parlamentari con cui ho avuto modo di parlare sono ...Domani ci sarà da una parte il webinar di ‘Parole guerriere’ che vuole trasformare M5s in un partito, dall’altra interverranno l’associazione ‘Rousseau’ e Davide Casaleggio che chiederanno di andare ...