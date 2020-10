Lutto per Ornella Muti: morta la mamma. Naike Rivelli: “Buon viaggio” (Di venerdì 16 ottobre 2020) Grave Lutto per Ornella Muti: morta mamma Ilse Renate Krause. Naike Rivelli: “Buon viaggio nonnina. Ora sei luce propria”. Grave Lutto per Ornella Muti. Ilse Renate Krause, scultrice estone, madre dell’attrice, è morta a 91 anni. Ad annunciare la perdita è stata la stessa Ornella Muti che, su Instagram, ha pubblicato l’immagine di un cuore … L'articolo Lutto per Ornella Muti: morta la mamma. Naike Rivelli: “Buon viaggio” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di venerdì 16 ottobre 2020) GraveperIlse Renate Krause.: “Buon viaggio nonnina. Ora sei luce propria”. Graveper. Ilse Renate Krause, scultrice estone, madre dell’attrice, èa 91 anni. Ad annunciare la perdita è stata la stessache, su Instagram, ha pubblicato l’immagine di un cuore … L'articoloperla: “Buon viaggio” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

