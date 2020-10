Lutto nella redazione di Bergamo Tv È morta la mamma di Paola Abrate (Di venerdì 16 ottobre 2020) All’alba di venerdì 16 ottobre, nella sua abitazione di via Suardi a Bergamo, si è spenta all’età di 92 anni, Vera Moretto, mamma della nostra collega di Bergamo Tv Paola Abrate. Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 16 ottobre 2020) All’alba di venerdì 16 ottobre,sua abitazione di via Suardi a, si è spenta all’età di 92 anni, Vera Moretto,della nostra collega diTv

piobulgaro : Lutto per Francesco Renga: un altro immenso vuoto nella vita del cantante! Ecco cosa è accaduto ??????… - MARIOBONACCI1 : RT @lameziainstrada: Oggi giornata di lutto nella Cittadella regionale - lameziainstrada : Oggi giornata di lutto nella Cittadella regionale - benedettacosmi : RT @tgrvda: L'arco d'Augusto si tinge di rosa ed azzurro nella giornata internazionale del lutto perinatale ed infantile. Per ricordare la… - Monicavda83 : RT @tgrvda: L'arco d'Augusto si tinge di rosa ed azzurro nella giornata internazionale del lutto perinatale ed infantile. Per ricordare la… -

Ultime Notizie dalla rete : Lutto nella Lutto nella politica, si è spento l'assessore Claudio Colombo Prima Monza Cagliari, lutto nel mondo dello sport: muore a 73 anni il “cavaliere” Gianni Giordano

E come tutti noi vorremmo. Ci stringiamo al dolore di Maria Grazia e dei tuoi amati figli, Sarai sempre un vivo ricordo in tutti noi. Ciao cavaliere”. Il funerale sarà domani, sabato 17 ottobre, alle ...

Altomonte, proclamato lutto cittadino

Scuole e uffici chiusi ad Altomonte dove l’amministrazione comunale ha proclamato il lutto cittadino per la giornata di oggi ... Presidente della Regione Calabria Jole Santelli avvenuta nella notte ...

