L'ultima proposta dei grillini: "Ripristinare il bollettino in tv" (Di venerdì 16 ottobre 2020) Federico Giuliani Giulia Grillo, ex ministro della Salute, ha proposto di Ripristinare il bollettino quotidiano sul coronavirus: "In questo momento serve una voce scientifica autorevole e univoca" L'Italia è entrata nel bel mezzo della seconda ondata di coronavirus e presto potrebbe tornare in tv il classico bollettino giornaliero su contagi e decessi. O meglio: è questa la richiesta esplicita che Giulia Grillo, ex ministro della Salute, ha fatto su Twitter a Giuseppe Conte e Roberto Speranza. Vedremo se l'idea della deputata grillina sarà presa in considerazione dall'esecutivo giallorosso, sempre più nell'occhio del ciclone per la gestione approssimativa dell'emergenza sanitaria legata al Covid-19. "Propongo di Ripristinare l'appuntamento quotidiano con Locatelli, Brusaferro e ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 16 ottobre 2020) Federico Giuliani Giulia Grillo, ex ministro della Salute, ha proposto diilquotidiano sul coronavirus: "In questo momento serve una voce scientifica autorevole e univoca" L'Italia è entrata nel bel mezzo della seconda ondata di coronavirus e presto potrebbe tornare in tv il classicogiornaliero su contagi e decessi. O meglio: è questa la richiesta esplicita che Giulia Grillo, ex ministro della Salute, ha fatto su Twitter a Giuseppe Conte e Roberto Speranza. Vedremo se l'idea della deputata grillina sarà presa in considerazione dall'esecutivo giallorosso, sempre più nell'occhio del ciclone per la gestione approssimativa dell'emergenza sanitaria legata al Covid-19. "Propongo dil'appuntamento quotidiano con Locatelli, Brusaferro e ...

"Propongo di ripristinare l'appuntamento quotidiano con Locatelli, Brusaferro e Rezza. Sicuramente il presidente Giuseppe Conte e il ministro Roberto Speranza concorderanno con me sul bisogno, in ...

