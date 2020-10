L’Ue ordina all’Italia di rimettere l’Imu Altro che aiuti | questi vogliono solo tasse

Leggi su ilparagone

(Di venerdì 16 ottobre 2020) L’Europa vuole l’Imu sulla prima casa degli italiani. E Gentiloni e il governo l’accontentano. L’Unione sarà felice, il popolo italiano pagherà altre. Ormai lo sappiamo che la tassa sulla casa piace un sacco ai burocrati europei, e così stanno pensando di riproporla alle famiglie del Belpaese. Da cosa si intuisce che qualcosa si sta muovendo in questa direzione in Europa? Da un’interrogazione dell’eurodeputata italiana Sardone al presidente Gentiloni: “Tra le indiscrezioni in merito alle raccomandazioni dell’Unione europea all’Italia c’è anche una modifica dellesulla casa”. Dunque, si chiedono a Gentiloni tre cose: “Se intende chiedere all’Italia di ripristinare la tassa sull’abitazione principale. Se tra le sue richieste ...