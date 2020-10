L’ottimismo di Di Maio | «Da gennaio inizieremo le vaccinazioni» E scatta l’endorsement a Virginia Raggi

Leggi su open.online

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Coronavirus, ultime notizie del 16 ottobre (Italia/Mondo)Slancio ottimista per il ministro degli Esteri Luigi Diche durante la registrazione del programma Accordi e Disaccordi in onda stasera, 16 ottobre, su LaNove, ha commentato lo scenario italiano legato alla pandemia da Coronavirus. «La verità è che questo potrebbe essere l’ultimo miglio: per fine anno arriveranno in Italia le prime dosi del vaccino», ha detto. E ha poi precisato che «dale». Non solo. «Abbiamo firmato un accordo con diversi Paesi europei per 250 milioni di dosi. Potremo cominciare a respirare e sarà un segnale di fiducia anche per i mercati mondiali», ha aggiunto. I soldi del M5s Diha poi proseguito nella sua ...