L'oroscopo del giorno: le previsioni di Paolo Fox per sabato 17 ottobre

Tempo di lettura: 2 minuti

L'oroscopo di Paolo Fox per domani sabato 17 ottobre 2020

ARIETE: recuperano molta serenità. Non sentono una grande energia sul lavoro. Domani non sarà facile andare d'accordo con il partner. Non sarà un periodo improduttivo.

TORO: l'amore è favorito. Nel corso di questo periodo ci sarà una novità. Domani le risposte potranno arrivare più facilmente. Momento di lieve calo nel pomeriggio.

GEMELLI: Luna favorevole. E' previsto qualche ritardo sul lavoro. Domani bene i nuovi incontri. Meglio evitare lo stress se è possibile, soprattutto sul lavoro.

CANCRO: giornata nervosa. E' possibile qualche dissidio sul piano professionale. Domani non devono preoccuparsi perché piano piano le cose andranno meglio.

