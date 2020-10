L' operazione titanica del regime comunista Perché dovevamo fare come i cinesi Così saremmo usciti dal coronavirus

(Di venerdì 16 ottobre 2020) A Qingdao, grande città cinese di 11 milioni di abitanti che si affaccia sul mar Giallo, sono stati scoperti pochi giorni fa 12 positivi al Covid. Da Pechino è partito subito l'ordine:tamponi a tutti per bloccare i contagi.; la municipalità della megalopoli a sud-est della Capitale è partita con un': l'obiettivo è testare gli abitanti in cinque giorni. Ripetiamo: 9 milioni di esami da eseguire in 5 dì. Ebbene, ieri mattina oltre 7,5 milioni di persone risultavano essere state sottoposte a tampone molecolare. La commissione sanitaria municipale di Qingdao ha fatto sapere che finora sono stati analizzati più di 4,06 milioni dei campioni raccolti e, ad eccezione dei casi già segnalati (poco più di una decina), non sono stati ...

sabrinafantauzz : #dissestoidrogeologico, intervento di Rampelli sulle fragilità del territorio italiano la soluzione? liberare le co… -

Ultime Notizie dalla rete : operazione titanica

Fanpage.it

Così la municipalità della megalopoli a sud-est della Capitale è partita con un'operazione titanica: l'obiettivo è testare gli abitanti in cinque giorni. Ripetiamo: 9 milioni di esami da eseguire in 5 ..."Qui in Olanda se ti metti la mascherina al supermercato te la fanno togliere: siamo preoccupati" In Olanda da un paio di giorni si rischia di superare la soglia dei settemila contagi. "Non si traccia ...