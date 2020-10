L’Oms boccia il Remdesivir usato da Trump Dubbi sulla sua efficacia | «Avrebbe poco o nessun effetto»

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 16 ottobre 2020) L’Omsilda. O meglio. L’Organizzazione mondiale della sanità ridimensiona la portata del farmaco. Per l’Oms ilscarsi effetti, se non addirittura nulli, sul virus. Una doccia fredda sull’antivirale, quella arrivata dall’Oms, che piomba come una mannaia non solo a ridosso dell’incetta di dosi fatta dall’America, ma anche in contemporanea con l’allarme in corso da un po’ per l’equivalente scarseggiare delle dosi del farmaco in Europa. L’Omsilcheha rilanciato con le sue cure L’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha fatto sapere che sembrano tramontate le speranze che il ...