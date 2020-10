Lombardia verso la "rimodulazione" delle scuole

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Non sarà la “chiusura totale” della Campania, ma “una”. La chiamano così nel Comitato tecnico scientifico regionale l’ipotesi di stretta sulleinche passerà al vaglio degli esperti nella riunione fissata per oggi pomeriggio e che potrebbe essere varata dall’amministrazione regionale, in accordo con i sindaci, già in serata.Un piano pensato per limitare gli spostamentipersone e decongestionare i mezzi del trasporto pubblico locale in modo da limitare la circolazione del virus che nella regione più colpita nella prima fase ha ripreso a correre a velocità preoccupante. Stando a quello che risulta ad HuffPost, nessun istituto dovrebbe essere chiuso, ma si interverrà sugli orari di ingresso - le due ...