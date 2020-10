Lombardia verso il giro di vite su bar, ristoranti e sport. Fontana: “Tante ipotesi, nulla di drammatico” (Di venerdì 16 ottobre 2020) MILANO – La chiusura di bar e ristoranti alle 21 in Lombardia? “Abbiamo due tre proposte che sottoporremo al CTS. Niente di drammatico, sono solo ridimensionamenti”. Cosi’ il governatore della Lombardia Attilio Fontana nel punto stampa a margine dell’incontro svolto in Regione con i sindaci della regione e i capigruppo del consiglio regionale. Fonti presenti al vertice hanno anticipato alla ‘Dire’ la misura. Leggi su dire (Di venerdì 16 ottobre 2020) MILANO – La chiusura di bar e ristoranti alle 21 in Lombardia? “Abbiamo due tre proposte che sottoporremo al CTS. Niente di drammatico, sono solo ridimensionamenti”. Cosi’ il governatore della Lombardia Attilio Fontana nel punto stampa a margine dell’incontro svolto in Regione con i sindaci della regione e i capigruppo del consiglio regionale. Fonti presenti al vertice hanno anticipato alla ‘Dire’ la misura.

MediasetTgcom24 : Covid, verso la stretta in Lombardia: Dad e nuove regole sui trasporti #coronavirus - MonicaMoka79 : RT @MediasetTgcom24: Covid, verso la stretta in Lombardia: Dad e nuove regole sui trasporti #coronavirus - mgiov67 : RT @MediasetTgcom24: Covid, verso la stretta in Lombardia: Dad e nuove regole sui trasporti #coronavirus - AAndreafusco1 : RT @MediasetTgcom24: Covid, verso la stretta in Lombardia: Dad e nuove regole sui trasporti #coronavirus - AnnaritaNinni : RT @NinoCascione1: @espressonline @mrtrs77 L'ultimo tassello. Diventerà privato anche il pronto soccorso. Marciano imperterriti verso il lo… -