Lombardia | stop a sport di contatto dilettantistici e giovanili | bar-ristoranti chiusi alle 24 Alle superiori didattica a distanza alternata

(Di venerdì 16 ottobre 2020) L’ultimo report settimanale del ministero della Salute e Iss segnala la necessità di un «tempestivo innalzamento delle misure di contenimento e mitigazione». Di qui la decisione die Campania di mettere in campo subito soluzioni proprie

Ultime Notizie dalla rete : Lombardia stop

Coronavirus Lombardia, la nuova ordinanza: ecco il testo integrale Bar, pub e ristoranti chiusi alle 24. Stop anche a tutte le gare degli sport di contatto. In vigore da sabato 17 ottobre fino al 6 ...Nuove restrizioni in arrivo da domani per la Regione Lombardia con l'obiettivo di limitare il diffondersi del contagio da coronavirus, che negli ultimi giorni ha avuto una nuova, preoccupante ...