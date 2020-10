Lombardia | sospesi gli sport di contatto dilettantistici

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Stop aglidi. Lo ha deciso la Regionecon l’ultima ordinanza firmata dal governatore Attilio Fontana. “Sono sospese tutte le gare, le competizioni e le altre attività, anche di allenamento, deglidi, come individuati con provvedimento del Ministro dellodel 13 ottobre 2020, svolti a livello regionale o locale – sia agonistico che di base – dalle associazioni e società dilettantistiche“, si legge nell’ordinanza.

emamarro : RT @sportface2016: +++Ordinanza regione #Lombardia: sospesi tutti gli sport di contatto dilettantistici+++ #Fontana #SerieD - battitointer : RT @sportface2016: +++Ordinanza regione #Lombardia: sospesi tutti gli sport di contatto dilettantistici+++ #Fontana #SerieD - 90Valla : RT @sportface2016: +++Ordinanza regione #Lombardia: sospesi tutti gli sport di contatto dilettantistici+++ #Fontana #SerieD - marcovarini : RT @sportface2016: +++Ordinanza regione #Lombardia: sospesi tutti gli sport di contatto dilettantistici+++ #Fontana #SerieD - MatteoDG93 : In #Lombardia sospesi i campionati dilettantistici -

Ultime Notizie dalla rete : Lombardia sospesi

Stop agli sport di contatto: campionati bloccati, anche giovanili, pare per un mese. L’ordinanza riguarda pure Csi e Uisp. Ma gli allenamenti rimangono consentiti ...Non credo", ha detto Fontana, ma aggiungendo che si studia il divietodel consumo di bevande sul suolo pubblico "dopo una certa ora". Coronavirus in Lombardia, didattica a distanza ...