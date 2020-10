Lombardia, la nuova ordinanza: didattica a distanza parziale, bar e ristoranti chiudono alle 24 (Di venerdì 16 ottobre 2020) Dalla mezzanotte di sabato 17 ottobre e fino a venerdì 6 novembre 2020, quindi per tre settimane, entra in vigore la nuova ordinanza firmata dal governatore della Lombardia Attilio Fontana per contenere l’avanzata dell’epidemia di Coronavirus in Regione, dopo il confronto con i sindaci della regione e con il prefetto di Milano. L’ordinanza è stata sottoposta al ministro della Salute Roberto Speranza. Ecco le principali misure. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande sia su area pubblica che su area privata (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, rosticcerie, pizzerie, chioschi) sono consentite sino alle ore 24; in tali attività dopo le ore 18 il consumo di alimenti e bevande è consentito esclusivamente ai ... Leggi su tpi (Di venerdì 16 ottobre 2020) Dalla mezzanotte di sabato 17 ottobre e fino a venerdì 6 novembre 2020, quindi per tre settimane, entra in vigore lafirmata dal governatore dellaAttilio Fontana per contenere l’avanzata dell’epidemia di Coronavirus in Regione, dopo il confronto con i sindaci della regione e con il prefetto di Milano. L’è stata sottoposta al ministro della Salute Roberto Speranza. Ecco le principali misure. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande sia su area pubblica che su area privata (fra cui bar, pub,, gelaterie, pasticcerie, rosticcerie, pizzerie, chioschi) sono consentite sinoore 24; in tali attività dopo le ore 18 il consumo di alimenti e bevande è consentito esclusivamente ai ...

