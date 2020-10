Lockdown all'italiana - Ezio Greggio incontra il pubblico nelle sale dei Notorious Cinemas (Di venerdì 16 ottobre 2020) In occasione dell'uscita nelle sale di tutta Italia, giovedi 15 ottobre, del film Lockdown ALL'italiana , scritto e diretto da Enrico Vanzina , che vede un cast d'eccEzione composto da Ezio Greggio, ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 16 ottobre 2020) In occasione dell'uscitadi tutta Italia, giovedi 15 ottobre, del filmALL', scritto e diretto da Enrico Vanzina , che vede un cast d'eccne composto da, ...

carmeloabbate : Non si minaccia un lockdown scaricando la responsabilità sui cittadini, si fa di tutto per evitarlo, il lockdown, e… - s_margiotta : Per evitare lockdown, bisogna vincere pigrizie. Chi è contrario allo scaglionamento degli orari di lavoro, contrari… - petergomezblog : Milano, solo malati Covid all’ospedale Sacco. Ats: “Agire in fretta per evitare il lockdown”. Sala: “Rt è sopra 2,… - mr9_88 : RT @Stetobald: @stevecounz @macho_morandi - Stetobald : @stevecounz @macho_morandi -