Lockdown ad Halloween | l’ipotesi del Governo per salvare il Natale

(Di venerdì 16 ottobre 2020) L’ipotesi delviene presa in considerazione dal. Per la prima volta, il premier Conte, due giorni fa, ha ammesso che la chiusura generalizzata delle attività commerciali nelle vacanze natalizie “non si può escludere”, visto l’incremento esponenziale dei contagi. Contro quest’eventualità si è schierato il mondo del commercio e dell’industria. In queste … L'articoload, l’ipotesi delperilTeleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

CurvaDiPhilips : 8804 casi su 164.000 tamponi Io ve li dico già. Quest'anno, se ci sarà un nuovo #lockdown prima di Natale, ad H… - ilmeteoit : #HALLOWEEN/inizio #NOVEMBRE, le prospettive non sono #Buone... - Notiziedi_it : Lockdown Italia, da Halloween a Capodanno le feste che spaventano le famiglie: «Troppi assembramenti» - gabrypez1 : RT @mattinodinapoli: Lockdown Italia, da Halloween a Capodanno le feste che spaventano le famiglie: «Troppi assembramenti» - NapoletanoFier1 : RT @mattinodinapoli: Lockdown Italia, da Halloween a Capodanno le feste che spaventano le famiglie: «Troppi assembramenti» -

Ultime Notizie dalla rete : Lockdown Halloween

Il Messaggero

Un lockdown di Natale rischia di costare fino a sedici miliardi di euro a settimana. Per questo il governo vaglia in queste ora la possibilità d’introdurre una serrata per ...Fine Ottobre - Ponte di Halloween: sotto la pioggia o chiusi in casa? Le prossime settimane si preannunciano ricche di incertezze e ansie, in tutti i sensi. Se da una parte crescono le preoccupazioni ...