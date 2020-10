Lo spettacolo delle Frecce Tricolori apre la 18ª tappa del Giro d’Italia: la corsa rosa per la prima volta in un aeroporto militare (Di venerdì 16 ottobre 2020) Domenica 18 ottobre le Frecce Tricolori daranno il via alla 15ª tappa del Giro d’Italia che, per la prima volta nella storia della corsa rosa, partirà da un aeroporto militare, quello del 2° Stormo dell’Aeronautica militare e casa della Pattuglia Acrobatica Nazionale. Ancora una volta si rinnova la sinergia tra le Frecce Tricolori ed il Giro d’Italia. Già nel recente passato, infatti, il rosa della competizione ciclistica si è unito al tricolore della PAN: nel 2009 la carovana del Giro d’Italia aveva attraversato la pista della base aerea ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 16 ottobre 2020) Domenica 18 ottobre ledaranno il via alla 15ªdeld’Italia che, per lanella storia della, partirà da un, quello del 2° Stormo dell’Aeronauticae casa della Pattuglia Acrobatica Nazionale. Ancora unasi rinnova la sinergia tra leed ild’Italia. Già nel recente passato, infatti, ildella competizione ciclistica si è unito al tricolore della PAN: nel 2009 la carovana deld’Italia aveva attraversato la pista della base aerea ...

repubblica : La protesta dei lavoratori dello spettacolo a Milano: 500 bauli schierati in piazza Duomo [di FRANCESCA ROBERTIELLO… - DiscoExcelsior : APERTURA STRAORDINARIA DALLE 17:30 ALLE 24 CENA GRATUITA PER CHI ARRIVA ENTRO LE 20! Fino a domenica gli spettacoli… - fausto_cag : Una fotografia severa ma ineccepibile del senso delle candidature a Sindaco di Roma contro #Raggi. Perché poi di Ro… - viaggioislanda : - TWImedmar : Chi ha la possibilità di farlo, ora più che mai, nel rispetto delle regole #anticovid, ora più che mai, non rinunci… -

Ultime Notizie dalla rete : spettacolo delle Il lavoro nel Dna (Cocchi). Musetti dà spettacolo, è il suo primo quarto ATP (Mastroluca). Il colore del tennis (Carotenuto) Ubi Tennis Turismo e sport, opposizione denuncia: “7,4 milioni dati a chi si presenta prima”

Il ritiro in autotutela di due avvisi dell’assessorato al Turismo per manifestazioni di spettacolo, cultura e sport per un valore totale di 7,4 milioni di euro. È la richiesta delle opposizioni in Con ...

Squillano le trombe del Festival musicale internazionale 2020 delle grotte di Longyou

Il Festival musicale internazionale 2020 delle grotte di Longyou è in programma dal 14 al ... antichi e misteriosi canti con accompagnamento strumentale e un incredibile spettacolo immersivo hi-tech ...

Il ritiro in autotutela di due avvisi dell’assessorato al Turismo per manifestazioni di spettacolo, cultura e sport per un valore totale di 7,4 milioni di euro. È la richiesta delle opposizioni in Con ...Il Festival musicale internazionale 2020 delle grotte di Longyou è in programma dal 14 al ... antichi e misteriosi canti con accompagnamento strumentale e un incredibile spettacolo immersivo hi-tech ...