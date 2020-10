Lo sfottò di Samsung ad Apple per la rimozione del caricabatterie

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Ilnon verrà incluso nella confezione degli iPhone 12, esubito ne approfitta per prendere in giro. I due giganti della tecnologia sono spesso soliti punzecchiarsi a vicenda, salvo poi prendere spunto l’una dall’altra nel tempo. La stessa cosa è successa col notch e con il jack per le cuffie da 3.5mm, ed adesso potrebbe essere arrivato il turno del, cui la mela morsicata ha preferito rinunciare per non gravare troppo sull’ambiente (come se i proprietari dei nuovi iPhone 12 potessero ricaricare il dispositivo con le dita). La divisione caraibica del colosso di Seul non ci ha pensato sù due volte, pubblicando un post sul proprio profilo Facebook con raffigurato un caricabatteria griffatoed in basso la dicitura ...