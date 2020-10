Lo scherzo di Zorzi finisce male, Francesco Oppini: “Parlerò coi miei legali” (Di venerdì 16 ottobre 2020) Oppini sembrerebbe proprio non essere stato alla burla di Zorzi. L’uomo ha addirittura annunciato di voler parlare con i suoi legali. Lo scherzetto architettato da Tommaso Zorzi sembrerebbe non essere andato a buon fine. Proprio così, Francesco Oppini non ha apprezzato la messa in scena del ragazzo, ed ha reagito male alla burla, lasciando tutti … L'articolo Lo scherzo di Zorzi finisce male, Francesco Oppini: “Parlerò coi miei legali” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 16 ottobre 2020)sembrerebbe proprio non essere stato alla burla di. L’uomo ha addirittura annunciato di voler parlare con i suoi legali. Lo scherzetto architettato da Tommasosembrerebbe non essere andato a buon fine. Proprio così,non ha apprezzato la messa in scena del ragazzo, ed ha reagitoalla burla, lasciando tutti … L'articolo Lodi: “Parlerò coilegali” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

xhalamet : RT @tommycomestile: NOTTE DEL 15 OTTOBRE 2020 TOMMASO ZORZI È RIUSCITO A DIVIDERE IN DUE LA CASA DEL #gfvip CON UNO SCHERZO FATTO DA UBRIA… - giulswrld : RT @zerowidee: STO MALISSIMO L'ORANGE ROOM VUOLE CHIUDERSI IN CAMERA E MANGIARE SEPARATI DAGLI ALTRI TOMMASO ZORZI È RIUSCITO A SPEZZARE CO… - itsmc17 : RT @tommycomestile: NOTTE DEL 15 OTTOBRE 2020 TOMMASO ZORZI È RIUSCITO A DIVIDERE IN DUE LA CASA DEL #gfvip CON UNO SCHERZO FATTO DA UBRIA… - curadisplendere : RT @tommycomestile: NOTTE DEL 15 OTTOBRE 2020 TOMMASO ZORZI È RIUSCITO A DIVIDERE IN DUE LA CASA DEL #gfvip CON UNO SCHERZO FATTO DA UBRIA… - DavideRTramonta : RT @tommycomestile: NOTTE DEL 15 OTTOBRE 2020 TOMMASO ZORZI È RIUSCITO A DIVIDERE IN DUE LA CASA DEL #gfvip CON UNO SCHERZO FATTO DA UBRIA… -