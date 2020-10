Liverpool, Klopp: «Ancelotti meraviglioso. James? Affare dell’estate» (Di venerdì 16 ottobre 2020) Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, è intervenuto ai microfoni della BBC in vista del match di Premier League contro l’Everton Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, è intervenuto ai microfoni della BBC in vista del match di Premier League contro l’Everton. Nel corso dell’intervista rilasciata alla BBC (della quale abbiamo già pubblicato un estratto), Jurgen Klopp ha parlato anche dell’atteso derby di domani tra Everton e Liverpool e dell’ammirazione nei confronti di Carlo Ancelotti: Ancelotti – «Quello che penso di Carlo Ancelotti non è mai stato un segreto. Non potrei avere rispetto maggiore. È un essere umano ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 16 ottobre 2020) Jurgen, allenatore del, è intervenuto ai microfoni della BBC in vista del match di Premier League contro l’Everton Jurgen, allenatore del, è intervenuto ai microfoni della BBC in vista del match di Premier League contro l’Everton. Nel corso dell’intervista rilasciata alla BBC (della quale abbiamo già pubblicato un estratto), Jurgenha parlato anche dell’atteso derby di domani tra Everton ee dell’ammirazione nei confronti di Carlo– «Quello che penso di Carlonon è mai stato un segreto. Non potrei avere rispetto maggiore. È un essere umano ...

