LIVE Olimpia Milano-Real Madrid 20-31, Eurolega basket in DIRETTA: festival delle triple per gli spagnoli (Di venerdì 16 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20-31 Tripla dall’angolo di Taylor. Cinque minuti all’intervallo. 20-28 Il Chacho inventa e segna in penetrazione. 18-28 Facile appoggio al ferro per Tavares. 18-26 Thompkins lavora bene in post basso e segna. 18-24 Due liberi dell’americano. Fallo antisportivo di Garuba su Tarczewski. 16-24 Anche il Real torna lentamente e Datome segna facile in contropiede. 14-24 Milano dorme in difesa e segna facilmente Llull. 14-22 Rodriguez alza ancora e Tarczewski schiaccia. 12-22 Schiacciata di Tarczewski. 10-22 Tripla di Sergio Llull dall’angolo. 3000 punti per lui in Eurolega. FINISCE IL PRIMO QUARTO! festival delle triple per il Real Madrid, che chiude avanti di ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20-31 Tripla dall’angolo di Taylor. Cinque minuti all’intervallo. 20-28 Il Chacho inventa e segna in penetrazione. 18-28 Facile appoggio al ferro per Tavares. 18-26 Thompkins lavora bene in post basso e segna. 18-24 Due liberi dell’americano. Fallo antisportivo di Garuba su Tarczewski. 16-24 Anche iltorna lentamente e Datome segna facile in contropiede. 14-24dorme in difesa e segna facilmente Llull. 14-22 Rodriguez alza ancora e Tarczewski schiaccia. 12-22 Schiacciata di Tarczewski. 10-22 Tripla di Sergio Llull dall’angolo. 3000 punti per lui in. FINISCE IL PRIMO QUARTO!per il, che chiude avanti di ...

