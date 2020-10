LIVE Nuoto | ISL Budapest 2020 in DIRETTA | Sjostrom non delude | vince i 100 farfalla Benedetta Pilato sfida Lilly King nei 50 rana

Leggi su oasport

(Di venerdì 16 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.21: Bravissimo Kawecki che tiene la testa fino alla fine, sopravanzando Murphy e Rylov, soltanto settimo Kolesnikov, dfebacle per gli Energy Standard 16.20: Ai 100 Kawecki, Murphy, Rylov 16.19: Kolesnikov, Rylov dell’Energy Standard i super favoriti dei 200 dorso uomini ma attenzione anche a Murphy 16.17: Ancora Energy Standard: l’australiana Seebohmla gara dominando fin dall’inizio battendo la Nelson che non è riuscita ad agganciare la rivale, terzo posto per Flicer 16.16: Ai 100 Seebohm, Nelson, Harvey 16.14: Ci sono ora i 200 dorso donne con Flicer, Seebohm, Nelson 16.10: Squalificati Switkowski e Zirk 16.09: Tom Shields dei LA Current riesce a rintuzzare la rimonta di Dressel che si deve accontentare del secondo ...