LIVE Nuoto | ISL Budapest 2020 in DIRETTA | Benedetta Pilato inaugura il “campionato mondiale” per club

Leggi su oasport

(Di venerdì 16 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.49: Nel primo slot le gare si svolgeranno oggi, 16 e domani, 17 Ottobre tra Energy Standard, Cali Condors, LA Current, NY Breakers. Oggi le gare inizieranno alle ore 16:00 e termineranno alle ore 18:00. Sabato 17 Ottobre dalle 20:00 alle 22:00 15.45: Si gareggia in vasca corta, ogni tappa dura due giorni e la manifestazione verrà spalmata su cinque settimane. 15.42: C’è solo un’italiana in gara oggi: èche affronta la sua gara preferita, i 50 rana di cui è vice campionessa mondiale in carica e campionessa europea in vasca corta.difende i colori dell’Energy Standard 15.40: Buon pomeriggio e benvenuti alla prima giornata della prima tappa della Internaitional Swimming League, il campionato ...