LIVE MotoGP, GP Aragon 2020 in DIRETTA: super Yamaha anche in FP2, Dovizioso risale ed è 6° (Di venerdì 16 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.34 Molto bene Vinales, che passa in seconda posizione a 140 millesimi dalla vetta girando sempre con una media al posteriore. 14.33 Prove anche di passo gara in corso per i piloti in pista, che possono cominciare a valutare la possibile scelta della gomma in vista di domenica. 14.31 Mir continua a migliorare e firma un notevole 1’48″688! Lo spagnolo monta una coppia di gomme soft nuove, mentre le Yamaha hanno girato finora con una media usata al posteriore. 14.30 super Mir!!! 1’48″891 e miglior tempo di giornata per il maiorchino della Suzuki! 14.29 Ecco il primo squillo di Mir!! Quinto tempo in 1’49″5 per lo spagnolo della Suzuki, che continua a spingere anche nel giro successivo. 14.26 Caduta (senza ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.34 Molto bene Vinales, che passa in seconda posizione a 140 millesimi dalla vetta girando sempre con una media al posteriore. 14.33 Provedi passo gara in corso per i piloti in pista, che possono cominciare a valutare la possibile scelta della gomma in vista di domenica. 14.31 Mir continua a migliorare e firma un notevole 1’48″688! Lo spagnolo monta una coppia di gomme soft nuove, mentre lehanno girato finora con una media usata al posteriore. 14.30Mir!!! 1’48″891 e miglior tempo di giornata per il maiorchino della Suzuki! 14.29 Ecco il primo squillo di Mir!! Quinto tempo in 1’49″5 per lo spagnolo della Suzuki, che continua a spingerenel giro successivo. 14.26 Caduta (senza ...

SkySportMotoGP : ?? SPOSTATO IL VIA DELLE FP1 #MotoGP ?? ?? Inizio alle 10.25 per il troppo freddo all'@AragonMotorLand Il LIVE ?… - zazoomblog : LIVE – MotoGP GP Aragon 2020: le prove libere 2 (DIRETTA) - #MotoGP #Aragon #2020: #prove #libere - motorboxcom : #MotoGP Tutto è pronto ad Alcaniz per le #FP2 dell'#AragonGP! Seguitele con il #LIVE di Motorbox! - sportface2016 : #AragonGP LIVE - MotoGP: segui in diretta le prove libere 2 a partire dalle ore 14:10 al Motorland - gponedotcom : LIVE FP2 MotoGP Aragon: cronaca diretta minuto per minuto: La prima sessione è stata condizionata dal freddo ad Alc… -