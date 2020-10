LIVE – Giro d’Italia 2020, tredicesima tappa: tutti gli aggiornamenti (DIRETTA) (Di venerdì 16 ottobre 2020) La DIRETTA scritta della tredicesima tappa del Giro d’Italia 2020, che porta la corsa da Cervia a Monselice dopo 192 chilometri che sulla carta vedranno protagonisti i velocisti. Attenzione però agli strappi nel finale, che potrebbero complicare la vita di Arnaud Demare a caccia del pokerissimo di successi in questa edizione del Giro. Proverà ad ostacolarlo un mai domo Peter Sagan, mentre gli uomini di classifica si preparano ad un weekend esplosivo nella lotta alla maglia rosa ora sulle spalle di Joao Almeida. Sportface vi racconterà in tempo reale la tappa fin dalla partenza, con la DIRETTA testuale che non vi farà perdere nemmeno un minuto. Segui il LIVE a partire dalle 11:50 PERCORSO E ... Leggi su sportface (Di venerdì 16 ottobre 2020) Lascritta delladeld’Italia, che porta la corsa da Cervia a Monselice dopo 192 chilometri che sulla carta vedranno protagonisti i velocisti. Attenzione però agli strappi nel finale, che potrebbero complicare la vita di Arnaud Demare a caccia del pokerissimo di successi in questa edizione del. Proverà ad ostacolarlo un mai domo Peter Sagan, mentre gli uomini di classifica si preparano ad un weekend esplosivo nella lotta alla maglia rosa ora sulle spalle di Joao Almeida. Sportface vi racconterà in tempo reale lafin dalla partenza, con latestuale che non vi farà perdere nemmeno un minuto. Segui ila partire dalle 11:50 PERCORSO E ...

