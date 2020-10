LIVE Giro d’Italia 2020, Cervia-Monselice in DIRETTA: Demare si stacca, grande azione di Fabbro. Sagan si scalda (Di venerdì 16 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.41 Scende a 25″ il vantaggio di Tonelli e Bouchard. Non hanno chance di vincere la tappa. Prosegue l’inseguimento della Bora-hansgrohe di Sagan, sempre guidata da Fabbro. 15.40 Tra 7 km inizierà il GPM di Calaone, quarta categoria ma molto esigente: 2100 metri al 9,8% di pendenza media e punte dell’11%. 15.38 Vincenzo Nibali e Fuglsang molto attenti nelle prime posizioni in discesa. E’ sempre Fabbro a dettare l’andatura. 15.37 Anche il gruppo al GPM. Sagan ha raggiunto l’obiettivo prefissato: imporre un’andatura forsennata e staccare Demare. Missione compiuta: deve ringraziare uno straordinario Matteo Fabbro. Chissà se a questo ragazzo ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.41 Scende a 25″ il vantaggio di Tonelli e Bouchard. Non hanno chance di vincere la tappa. Prosegue l’inseguimento della Bora-hansgrohe di, sempre guidata da. 15.40 Tra 7 km inizierà il GPM di Calaone, quarta categoria ma molto esigente: 2100 metri al 9,8% di pendenza media e punte dell’11%. 15.38 Vincenzo Nibali e Fuglsang molto attenti nelle prime posizioni in discesa. E’ semprea dettare l’andatura. 15.37 Anche il gruppo al GPM.ha raggiunto l’obiettivo prefissato: imporre un’andatura forsennata ere. Missione compiuta: deve ringraziare uno straordinario Matteo. Chissà se a questo ragazzo ...

giroditalia : ????? Giovinazzo > Vieste | Stage 8 ?? Baia delle Zagare (Km 143) ????? Ravanelli ????, @joeyrosskopf ????, @M_Braendle ,… - giroditalia : ?????San Salvo > Roccaraso | Stage 9 ?? Bosco di Sant'Antonio ?????@larrywarbasse, @Rguerreiro94, @FrankinyKilian,… - giroditalia : ????? San Salvo > Roccaraso | Stage 9 ?? Passo San Leonardo ?????@larrywarbasse ????, @Rguerreiro94 ????, @FrankinyKilian,… - SeicloS4C : ????? Giro d’Italia 2020 Cymal 13 | Stage 13 - zazoomblog : LIVE Giro d’Italia 2020 Cervia-Monselice in DIRETTA: 2’15” per i sette fuggitivi. Bora in testa al gruppo - #d’Ita… -