LIVE Giro d’Italia 2020, Cervia-Monselice in DIRETTA: c’è la salita di Roccolo! 4 km all’8,3%! (Di venerdì 16 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.21 Si fa vedere nelle prime posizioni anche la Bahrein-McLaren di Pello Bilbao, terzo della classifica generale. 15.19 Fra 3 km inizierà il GPM di quarta categoria di Roccolo. 4,1 km all’8,3% di pendenza media! 15.15 Nel gruppo maglia rosa si porta davanti anche la Trek-Segafredo di Vincenzo Nibali. Oggi i compagni di squadra dello Squalo sono pimpanti. 15.13 Scende a 1’21” il vantaggio dei fuggitivi. 15.10 Arriva anche la NTT di Domenico Pozzovivo quando siamo in prossimità de GPM di Roccolo. 15.05 Deceuninck-Quick Step compatta nel gruppo dei big in protezione della maglia rosa di Joao Almeida. 15.00 60 km al traguardo e 2’06” il ritardo del gruppo. Continua la lunga attesa in vista del finale, che si delinea interessante. I corridori già vedono ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.21 Si fa vedere nelle prime posizioni anche la Bahrein-McLaren di Pello Bilbao, terzo della classifica generale. 15.19 Fra 3 km inizierà il GPM di quarta categoria di Roccolo. 4,1 km all’8,3% di pendenza media! 15.15 Nel gruppo maglia rosa si porta davanti anche la Trek-Segafredo di Vincenzo Nibali. Oggi i compagni di squadra dello Squalo sono pimpanti. 15.13 Scende a 1’21” il vantaggio dei fuggitivi. 15.10 Arriva anche la NTT di Domenico Pozzovivo quando siamo in prossimità de GPM di Roccolo. 15.05 Deceuninck-Quick Step compatta nel gruppo dei big in protezione della maglia rosa di Joao Almeida. 15.00 60 km al traguardo e 2’06” il ritardo del gruppo. Continua la lunga attesa in vista del finale, che si delinea interessante. I corridori già vedono ...

