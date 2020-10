L’Italia va verso il coprifuoco | il governo al lavoro su una nuova stretta

Leggi su ilparagone

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Di lockdown totale al momento Giuseppe Conte non vuole sentir parlare. Un’idea che pure serpeggia nelgiallorosso, quella di “un reset di 10-15 giorni per far respirare il Paese”. Ma che al premier non piace, consapevole della mazzata economica che si abbatterebbe ulteriormente sulle famiglie con conseguente tracollo della sua popolarità, già in calo secondo i sondaggi. Niente stop, niente paralisi. Ma il numero dei contagi in crescita preoccupa e così all’interno dell’esecutivo si studiano nuovi provvedimenti per arginare la diffusione del Covid. Due, in particolare, le norme al vaglio. Ilsta infatti prendendo in considerazione l’idea di introdurre da un lato ilalle 22, un modo per stroncare definitivamente la movida notturna insieme alle nuove ...